Oulun Kärppien Juho Lammikko on pelannut enemmän otteluita NHL:ssä kuin Liigassa ja tuntee Aleksander Barkovin maagiset otteet

Urheilu

Palmujen katveesta Oulun kirkkaisiin valoihin

Oulu.

Marraskuun

Miten

”Ajattelin, että kun Kärppiin tulee, täältä on moni lähtenyt eteenpäin.”

Kaksi

NHL:n

Kärpät

”Tuun tän ja yritän nauttia joka päivästä.”

Viimeisen

HPK ja Kärpät kohtaavat liigakauden avauksessa Hämeenlinnassa torstaina kello 18.30. Telia TV näyttää ottelun suorana.