Itävallan tähti Dominic Thiem vertasi tennishuipun saavuttamista siihen, että Pelé, Maradona, Ronaldo ja Messi pelasivat kaikki samassa joukkueessa

Urheilu

Itävallan tähti Dominic Thiem vertasi tennishuipun saavuttamista siihen, että Pelé, Maradona, Ronaldo ja Messi

Itävallan

Tulevaa

Thiem

Vastakkain

Mitä

Thiem

Milloin

Mikä

Tennis Euro/Afrikan I divisioonan ottelu Suomi–Itävalta pelataan Espoon Metro-areenassa perjantaina ja lauantaina. Ottelut perjantaina: kello 18 Patrik Niklas-Salminen–Dominic Thiem, sen jälkeen Emil Ruusuvuori–Dennis Novak.