Urheilu

Suomella harvinainen tilanne judossa: kaikki huippulahjakkuudet eivät mahdu EM-kotikisoihin

Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/haku/?query=antti+renko

Kovimmat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotikisoissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aikuisten

Judon nuorten EM-kisat Vantaan Energia-areenalla kestävät sunnuntaihin asti.