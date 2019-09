Urheilu

Urheilu on Suomen nykyisen rahapeliysteemin häviäjä

Suomalaisen

Aivan

Esimerkiksi

Viime

urheilun suhde valtion rahapeliyhtiöön Veikkaukseen on tiivis historiallisesti ja toiminnallisesti.Vanha Veikkaus, alkujaan Oy Tippaustoimisto Ab, oli urheilujärjestöjen perustama yhtiö ja yli viidennes Veikkauksen nykyisestä liikevaihdosta tulee urheilun pelikohteista.Lisäksi palloilusarjat ja urheilijat ovat olleet iso osa Veikkauksen julkikuvaa. Suomalaiset seuraavat urheilua yhä intohimoisesti ja urheilu yhdistyy Veikkaukseen yhtä tiukasti kuin lottovoittajat. Ilman urheilua ei olisi nykyisenkaltaista Veikkausta.kaukaa ei ole ajatus, että urheilu on Suomen monopolivetoisessa rahapelijärjestelmässä iso häviäjä.Kaikkiaan urheilu saa veikkausrahaa vuositasolla yli 150 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa rahat urheilujärjestöille, uimahallien ja koulujen liikuntasalien rakentamiseen, tutkimukseen, huippu-urheilulle ja niin edelleen.Nämä ovat sellaisia kohteita, joita valtio tukisi siitä riippumatta, kerätäänkö eurot verotuksella tai rahapelaajilta.Ihmeellistä onkin se, että urheilujärjestöt, -sarjat ja -seurat ovat yhä hipihiljaa siitä, että suomalaisen urheilun rahapeliyhtiöiltä saama sponsoriraha on pieni.Urheilu on toki Veikkauksen suurin sponsorikohde, mutta kyse on kuitenkin vain muutamista miljoonista.Esimerkiksi jalkapallon pääsarja Veikkausliiga ei käytännössä ole voinut koskaan kilpailuttaa kunnolla nimisponsoriaan, koska Veikkaukselle ei ole kilpailijoita. Vaihtoehtoja ei oikein ole.Ruotsissa ja Tanskassa tilanne on toinen: jalkapallon, jääkiekon ja muiden kiinnostavien urheilutuotteiden huomiosta kamppailee kymmeniä rahapeliyhtiöitä. Se sataa huippu- ja ammattiurheilun laariin selvänä rahana.Suomalaisesta urheilubisneksestä tämä ulottuvuus puuttuu kokonaan, sillä arpajaislaki kieltää ulkomaisten peliyhtiöiden mainostamisen Veikkauksen kotikentällä.vuosiin asti Veikkauksen asema on ollut niin vahva, että urheiluväki on tukahduttanut itse virallisemmat keskustelut toisenlaisesta rahapelijärjestelmästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.Tämä kuitenkin muuttuu. Todennäköisesti jo nyt kabineteissa laaditaan suunnitelmia sen varalle, että monopolijärjestelmä purettaisiin.