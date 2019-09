Liian paljastavan uimapuvun vuoksi hylätyn uimaritytön tapaus erittäin epätodennäköinen Suomessa: ”Enemmän on alkanut olla umpinaisempia pukuja”

Urheilu

Liian paljastavan uimapuvun vuoksi hylätyn uimaritytön tapaus erittäin epätodennäköinen Suomessa: ”Enemmän on

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uimapukujen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Airaksinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hylkäyspäätös

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hylkäyksen