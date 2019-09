Wada tutkii astmalääkkeiden hyödyn urheilussa, lääkityksen saaneet saavuttavat suhteellisesti enemmän olympiamitaleita

Urheilu

Wada tutkii astmalääkkeiden hyödyn urheilussa, lääkityksen saaneet saavuttavat suhteellisesti enemmän olympiam

Astmalääkkeiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saksalaisen