Joensuun Maila tarrasi pesäpallokultaan, kapteeni säväytti kesän komeimmalla kotiutuksella: ”Joku aivopieru siinä tuli ja päätin kokeilla uudestaan”

Urheilu

Joensuun Maila tarrasi pesäpallokultaan, kapteeni säväytti kesän komeimmalla kotiutuksella: ”Joku aivopieru si

Miesten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tauon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mestaruus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uransa