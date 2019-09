FC Honka kampitti vierasvoitolla Ilveksen mestaruuskiriä – mestaruuskamppailu ei ole enää Ilveksen omissa käsissä

Urheilu

FC Honka kampitti vierasvoitolla Ilveksen mestaruuskiriä – mestaruuskamppailu ei ole enää Ilveksen omissa käsi

Veikkausliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kesäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ilves

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotijoukkue