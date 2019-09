Primož Roglič on mäkihypyn MM-mitalisti, mutta paraatilajinsa hän löysi toisesta ääripäästä vasta aikuisena

Urheilu

Ääripäiden urheilija

Joulukuun

Lähes

Rogličin

Mäkihyppy

Roponen

”Ammattipyöräily

Suomen

Huipputason

Pyöräilyn Suomen mestari kilpaili aluksi mäkihypyssä ja yhdistetyssä

Suomesta

Kun

Nyt