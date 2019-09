Urheilu

Selviääkö Huuhkajat EM-kisoihin? Testaa HS:n EM-kisakoneella, millä tuloksilla Suomi on mukana ensi kesänä

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on pelannut itsensä harvinaiseen tilanteeseen EM-karsinnoissa, sillä paikka vuoden 2020 EM-kisoissa on joukkueen omissa käsissä. Huuhkajat on hävinnyt karsinnoissa vain Italialle ja voittanut kaikki muut ottelunsa.



Suomella on jäljellä ottelut Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan vieraissa, Armenia ja Liechtenstein kotikentällä ja karsinnat päättävät vieraspeli Kreikassa.



Parhaassa tapauksessa jopa voitot Armeniasta ja Liechtensteinista voi riittää karsintalohkon kakkospaikkaan Italian takana ja sitä myötä kisapaikkaan, mutta ainakin yksi piste 12. lokakuuta Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan olisi paikallaan.







Nyt voit kokeilla, miten erilaiset tulokset vaikuttavat Huuhkajien lohkon asetelmiin ja mitä Suomen historiallinen kisapaikka vaatii.