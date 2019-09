Entinen huippupelaaja Petri Pasanen loistaa nyt jalkapalloasiantuntijana: ”On kiva, kun on oppinut nauttimaan jostain, mistä ei aikaisemmin pitänyt yhtään”

Urheilu

Asiantunteva jalkapalloveijari

”Kyse

Jotain

https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+forssell

Pasasen

Pasasta

Ammattijalkapalloilija

Pasasesta

35-vuotiaana

Pasanen

Pasanen toivoo Jere Uroselle onnistumista Mohamed Salahia vastaan: ”Siirto eteenpäin voisi tulla aika nopeasti”

Petri Pasanen

Suomalaisia