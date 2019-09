HIFK:n huippulupaus Anton Lundell korkealla NHL-rankingissa: ”Iso, jykevä sentteri pelaa vahvaa kahden suunnan peliä”

Urheilu

HIFK:n huippulupaus Anton Lundell korkealla NHL-rankingissa: ”Iso, jykevä sentteri pelaa vahvaa kahden suunnan

Jääkiekon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

TSN:n rankingin kärjessä