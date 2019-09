Kaapo Kakko pelaa Rangersin ykkösketjussa keskiviikkona Devilsiä vastaan, mutta päävalmentajan mukaan pesti on väliaikainen

Urheilu

Kaapo Kakko pelaa Rangersin ykkösketjussa keskiviikkona Devilsiä vastaan, mutta päävalmentajan mukaan pesti on

NHL-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kakko

Lähteet: NJ.com, New York Post.