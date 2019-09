Amnesty: Qatarin siirtotyöläiset tekevät yhä töitä ilman palkkaa, maassa järjestetään lähiaikoina useita suuria urheilutapahtumia

Urheilu

Amnesty: Qatarin siirtotyöläiset tekevät yhä töitä ilman palkkaa, maassa järjestetään lähiaikoina useita suuri

Rakennusprojektien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Maaliskuussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy