Kiira Korpi antoi Ylelle karun arvion Suomen taitoluistelun tilasta: ”Henkinen hyväksikäyttö, häirintä, vähättely, kiusaaminen ja huutaminen ovat arkipäivää”

Urheilu

Kiira Korpi antoi Ylelle karun arvion Suomen taitoluistelun tilasta: ”Henkinen hyväksikäyttö, häirintä, vähätt

Entinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taitoluisteluliitto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy