Urheilu

Tim Murray löysi onnen Suomesta

”Jos

Murray

”Kun suomalaiset sallivat tutustua itseensä, ihmiset ovat hyviä ja mukavia.”

Murray

”Olin toimistossa ja puhuin puhelimessa päivät pitkät. Sanotaan näin, että en pitänyt siitä.”

Lopulta

”Olen kehittynyt joka vuosi, ja yritän jatkaa sitä.”

FC Honka–HJK Tapiolan urheilupuistossa lauantaina kello 13.00. Ruutu.fi näyttää ottelun.