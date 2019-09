Ilveksen Fofana teki viimeisellä minuutilla voittomaalin Interiä vastaan, ja KuPS nousi Maarianhaminassa Veikkausliigan kärkeen

Urheilu

Ilveksen Fofana teki viimeisellä minuutilla voittomaalin Interiä vastaan, ja KuPS nousi Maarianhaminassa Veikk

Kuudesta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IFK Mariehamnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy