Urheilu

Hyviä uutisia Joel Pohjanpalolle ja Huuhkajille: Leverkusenin mukaan Pohjanpalo on taas valmis peleihin

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/JPohjanpalo/status/1176840540228345857