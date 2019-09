Teemu Pukki: ”Minulla ei ole kirjan kanssa mitään tekemistä” – tähtipelaaja tyrmäsi väitteen jokapäiväisestä karkinsyönnistä

Urheilu

A-maajoukkueen ja Norwich Cityn tähtihyökkääjä Teemu Pukki https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+pukki otti Instagram-kuvapalvelussa kantaa hänestä julkaistuun kirjaan. Tällä viikolla julkaistiin Ilta-Sanomien urheilutoimittajan Juha Kanervan https://www.hs.fi/haku/?query=juha+kanervan kirjoittama elämäkertateos Teemu Pukki - Koko tarina (Readme).Pukki korosti viestissään, että hänellä ei ole mitään tekemistä kirjan kanssa.”Haluan tehdä selväksi kaikille, että minulla ei ole tämän kirjan tai minkään muun minusta kertovan kirjan kanssa mitään tekemistä. Jos joskus haluan itsestäni elämänkerran kirjoituttaa, se tulee olemaan urani jälkeen. Itse en ole saanut mahdollisuutta kirjaa lukea, joten en voi sen sisällön todellisuutta enempää kommentoida”, Pukki kirjoitti.Pukki halusi myös oikaista yhden kirjassa esitetyn väitteen, joka on esiintynyt kirjasta tehdyissä uutisissa.”Yhden asian voin kuitenkin heti näin Ilta-Sanomien uutisoinnin perusteella oikaista. En tiedä, keneltä kyseinen väite on peräisin, mutta sen voin sanoa, että vaikka joskus makeiset maistuivat enemmän kuin nykyään, niin en ole ikinä syönyt ’joka päivä karkkia’”, Pukki kirjoitti.

Juha Kanerva, mitä ajattelet siitä, että Pukki sanoo, että hänellä ei ole mitään tekemistä tämän kirjan kanssa?

”Tekeillä on toinenkin kirja, jossa Pukki ei ole myöskään mukana. Pukki sanoi, että hän kertoo oman tarinansa sitten, kun ura on ohi. Hän on viestittänyt saman asian aikaisemminkin, että hän ei aio pelaajauransa aikana tehdä omaelämäkertaa.

Miten koet Pukin irtisanoutumisen tästä kirjasta?

”Se on ymmärrettävää. Joko on mukana, jolloin se on auktorisoitu kirja, tai sitten ei halua olla mukana. Muistelen, että Zlatanista kirjoitettiin ainakin kaksi elämäkertaa ennen kuin tuli hänen oma versionsa. Jos olet huippuluokan futaaja, sinusta yleensä tehdään kirja. Jos pelaaja ei itse siihen lähde, niin sitten on ulkopuolisten silmin esitetty. Maailmallahan tämä on normikäytäntö.”

Yrititkö saada Pukkia osallistumaan kirjaprojektiisi?

”Kysyin kyllä. Sain saman vastauksen hänen asianhoitajaltaan. Kirjasta olisi tullut erilainen, koska silloin siinä olisi ollut enemmän hänen kokemuksiaan, kerrontaansa ja tuntemuksiaan. Jos urheilija kertoo itse, silloin ollaan eri tasolla monessakin mielessä kuin silloin, jos muut kuvailevat. Kumpi on sitten parempi, en tiedä, ainakin tulee erilainen lopputulos. Itse arvioi itseään eri tavalla kuin ulkopuolinen maailma.”

Mihin tämä väite Pukin jokapäiväisestä karkinsyönnistä perustuu?

”Tämä on tulkinta-asia. Kirjassa puhutaan kehityskeskustelusta, jonka HJK:n valmennusjohto kävi Pukin kanssa keväällä 2011 Seinäjoella turnauksen yhteydessä. HJK:n valmennusjohto oli huolissaan pelaajan kokonaisvaltaisesta kehityksestä ja siitä, ettei hän vaan jämähdä liigatason pelaajaksi. Keskustelu käytiin hyvässä hengessä, ja siinä oli mukana ravintoasiat, koska he olivat havainneet, että vähän turhan usein karkki maistuu ja roskaruoka maistuu. Ja vastaavasti fysiikkatreeni ei kiinnostanut samalla tavalla kuin monia muita joukkueen pelaajia. Hän ei ollut halukas omaehtoiseen fyysiseen harjoitteluun. Kirjassa ei lue joka päivä [karkinsyönnistä]. Aika moni hänen entisistä valmentajistaan mainitsi sanan karkki”, Kanerva sanoi.Kirjassa kerrotaan karkinsyönnistä muun muassa näin: ”Valmentajat halusivat nuoren miehen ottavan vastuuta elämästään ja lopettavan esimerkiksi päivittäisen karkinsyönnin.”Pukki sanoo, että kirjasta uutisoitu väite siitä, että hän olisi joskus syönyt joka päivä karkkia ei pidä paikkaansa.

Voiko kirjassa olla jotain muuta, mikä saattaisi hermostuttaa Teemu Pukkia vastaavalla tavalla kuin tämä väite karkinsyönnistä?

”En hirveästi usko. Kirjassa on lainattu hyvin paljon hänen omia kommenttejaan vuosien varrelta. Hän on itse käsitellyt näitä kipupisteitä [julkisuudessa] ja myöntänyt, että ei pitänyt itsestään niin hyvää huolta kuin olisi pitänyt.”