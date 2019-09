Urheilu

Qatar sai yleisurheilun MM-kisat avokätisellä tarjouksella: ”Diackin aika oli aikamoista suhmurointia”

Qatarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/urheilu/art-2000002779595.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Qatarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos