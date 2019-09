Mika Salo kertoo F1-tuomarin työstään: ”Istuin neljä tuntia hiljaa toimistossa, kun propellipäät puhuivat numeroista”

Urheilu

Mika Salo kertoo F1-tuomarin työstään: ”Istuin neljä tuntia hiljaa toimistossa, kun propellipäät puhuivat nume

Formula 1 -sarjassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kirjasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salolla

Salo

Tällä