Suomalaiskävelijät ovat Dohan kuumuudessa lääketieteen koekaniineja, kapseli mahassa mittaa fysiologisia arvoja kisan aikana

Urheilu

Suomalaiskävelijät ovat Dohan kuumuudessa lääketieteen koekaniineja, kapseli mahassa mittaa fysiologisia arvoj

Doha

Kilpakävely

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nykyiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kävely

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jo

https://dynamic.hs.fi/2019/neziri/?_ga=2.182775078.1800560312.1568108183-1802266793.1568108183

https://dynamic.hs.fi/2019/aitajuoksu/?_ga=2.86903960.1800560312.1568108183-1802266793.1568108183

Miesten 50 kilometrin kävely alkaa lauantaina kello 23.30.