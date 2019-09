Urheilu

Suomalaiseen F1-historiaan kirjoitetaan komea lukua Sotšin GP-kisassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

F1-urheilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varsinainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rosberg

Suomalaiskuskeilla

Räikkösellä