Venäjää uhkaa sulkeminen myös ensi kesän olympialaisista, tilanne on vain huonontunut: ”Dopingmaa pystyy muuttumaan, jos käsky lähtee tarpeeksi ylhäältä”

Urheilu

Venäjää uhkaa sulkeminen myös ensi kesän olympialaisista, tilanne on vain huonontunut: ”Dopingmaa pystyy muutt

Doha

Ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiistaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dopingia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pihlakosken

”Dopingmaa pystyy muuttumaan, jos käsky lähtee tarpeeksi ylhäältä. Venäjä ei ole tehnyt samaa. Se ei tunnista ongelmaa, eikä korjaa sitä päättävästi.”

Suomi

Etiikkaa