Winnipeg Jetsin urheilujohtaja vuodattaa ylistyssanoja yli 12 miljoonan euron Patrik Laineesta: ”Eliittipelaaja, moni ei ole pystynyt samaan”

Urheilu

Winnipeg Jetsin urheilujohtaja vuodattaa ylistyssanoja yli 12 miljoonan euron Patrik Laineesta: ”Eliittipelaaj

Winnipeg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Cheveldayoff

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy