Valtteri Bottas juuttunut neljänneksi, Leclerc käy kuumana Ferrari-tallille – HS seuraa Sotšin F1-kisaa hetki hetkeltä

Valtteri Bottas juuttunut neljänneksi, Leclerc käy kuumana Ferrari-tallille – HS seuraa Sotšin F1-kisaa hetki

Vettel ajaa jatkuvasti nopeimpia kierroksia. 15/53: Vettel on 3,5 sekuntia edellä Leclerciä. Hamilton Leclercistä 3,3 s., Bottas Hammiltonista 7,6 s. Jaa



Verstappen nousi kuudenneksi. Verstappen joutui lähtemään yhdeksännestä ruudusta moottorivaihdon takia. Jaa



Nyt Ferrari ottaa hieman takaisin tallipäätöstä eli Vettelin ei tarvitse päästää Leclerciä ohi. Leclerc käy tiimiradiossa kuumana, sillä hän ei estellyt lähdössä Vettelin ohitusta - Vettel pääsi ohittamaan saatuaan Leclercistä imuapua. Jaa



Räikkönen sai varaslähdöstään rangaistukseksi koukkauksen varikon kautta. Jaa



Bottas ohitti Sainitzin! Ja on nyt viidentenä. Jaa



Ferrareilla on tulossa heti tallimääräys! Vettelin pyydetään päästämään Leclerc ohi. Jaa



Bottas ajaa Sainzin takana alle sekunnin päässä. Kuudes kierros menossa. Jaa



Sotšin kisa on tuhannes F1-kisa, jossa on mukana suomalainen kuljettaja. Jaa



Nyt taas ajetaan kilpaa. 4/53: Vettel, Leclerc, Hamilton, Saintz, Bottas. Räikkönen 14:s. Jaa



Räikkönen otti varaslähdön eli saanee jonkinlaisen rangaistuksen. Jaa



