Urheilu

Valtteri Bottas nousi toiseksi, Leclerc vaanii takana – HS seuraa Sotšin F1-kisaa hetki hetkeltä

Formula

Eli Hamilton, Bottas, Leclerc.



Turva-auto vihdoin pois ja taas ajetaan.



Leclercille siis pehmeät renkaat, kuten nyt ovat myös Hamiltonilla ja Bottaksella. Nyt Bottas nousi toiseksi Leclercin varikkokäynnin takia.



Leclerc tulee uudestaan varikolle. Nyt haetaan strategisella päätöksellä uutta iskua. Turva-auto siis yhä radalla.



Vettel joutui keskeyttämään, koska autosta käytännössä virrat katkesivat.



Williamsin Russell täräytti rata-aitaan kesken turva-autoilun. Jarru jumittui.



Virtuaalinen turva-auto nyt radalla. Ja kaikki sataa Mersun laariin ja etenkin Hamiltonin: molemmat Mercedekset renkaidenvaihtoon kesken virtuaalisen turva-autoilun. Bottas ei ehtinyt Leclercin edelle, mutta Hamilton ehti. 29. kierros menossa.



Vettel keskeyttää!!!



Eli Hamilton nyt kärjessä, Bottas toisena, mutta Mersu-kaksikko ei ole käynyt renkaidenvaihdossa.



Vettel nyt varikolle. Ja Leclerc pysyy edellä.



