Urheilu

HIFK:n pelaajat liukastelivat tasapelin luonnonnurmella Lahdessa: ”Oltiin kuin bambit liukkaalla jäällä”

FC Lahti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HIFK:n