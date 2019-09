Urheilu

HJK:n päävalmentaja Koskela sijoitti Petteri Forsellin valeysiksi: Klubi iski kolme maalia toisella jaksolla

Veikkausliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HJK:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Forsellin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy