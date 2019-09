Norjalaiset ihmeveljekset juoksevat MM-mitaleista samassa kisassa: Kolmikon lahjakkain Jakob aloitti ammattimaisen urheilun alle kymmenvuotiaana

Urheilu

Norjalaiset ihmeveljekset juoksevat MM-mitaleista samassa kisassa: Kolmikon lahjakkain Jakob aloitti ammattima

Doha

Khalifan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norja

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dohan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MM-kisoihin

Jakob

Siviilissä

Tunnettujen