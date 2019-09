Urheilu

Rantasen uusi sopimus rikkoi Coloradon joukkueen hierarkian

NHL-seura

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

MacKinnon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Coloradossa

Keskushyökkääjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy