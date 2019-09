Urheilu

Kimi Räikkösen kommentti kertoo kaiken Alfa Romeon viimeisistä F1-kisoista

Kuka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy