Ferrarin talliradiokeskustelut paljastavat, miten Sebastian Vettel yritti luistaa sovituista asioista: ”Olisin päässyt ohi joka tapauksessa”

Urheilu

Ferrarin talliradiokeskustelut paljastavat, miten Sebastian Vettel yritti luistaa sovituista asioista: ”Olisin

Formula

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ferrarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vettelin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhä

Merceksen