Urheilu

Elmo Lakan alkueräjuoksu 110 metrin aidoissa painui penkin alle

Elmo Lakka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Venäläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

110 metrin