Huippuvalmentaja Alberto Salazar sai neljän vuoden dopingpannan, urheiluvälinejätti Nike osoitti tukensa: ”Ei mitään tekemistä kiellettyjen aineiden määräämisen kanssa”

Urheilu

Huippuvalmentaja Alberto Salazar sai neljän vuoden dopingpannan, urheiluvälinejätti Nike osoitti tukensa: ”Ei

Nelinkertaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salazarin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nike

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salazar