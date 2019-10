Huuhkajien päävastustajalle jättimäinen takaisku: supertähti Henrikh Mkhitarjan jää sivuun tulevista maaotteluista

Urheilu

Huuhkajien päävastustajalle jättimäinen takaisku: supertähti Henrikh Mkhitarjan jää sivuun tulevista maaottelu

Kahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/OfficialArmFF/status/1179008874864615424

Mkhitarjan