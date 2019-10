Seiväshyppääjä Armand Duplantis teki päätöksen, jonka jälkeen hänestä tuli yleisurheilun parhaiten ansaitsevia urheilijoita, nyt hän aikoo ostaa sohvan

Urheilu

Seiväshyppääjä Armand Duplantis teki päätöksen, jonka jälkeen hänestä tuli yleisurheilun parhaiten ansaitsevia

Seiväshypyssä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sen