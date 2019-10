Norjalaisten juoksijaveljesten isä ehdottaa varpaan amputoimista vammoista pääsemiseksi: ”Se olisi lopullinen ratkaisu”

Urheilu

Norjalaisten juoksijaveljesten isä ehdottaa varpaan amputoimista vammoista pääsemiseksi: ”Se olisi lopullinen

Norjalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Norjan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy