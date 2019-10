Urheilu

Kapasen Toronto löi Ottawan NHL-kauden avauspelissä, Auston Matthews iski heti kaksi maalia

Toronto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

St. Louisissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy