Mohamed Salah pelasti kahdella maalillaan Liverpoolin Salzburgin sokkihoidosta – Jürgen Klopp vaatii joukkueeltaan parempaa

Urheilu

Mohamed Salah pelasti kahdella maalillaan Liverpoolin Salzburgin sokkihoidosta – Jürgen Klopp vaatii joukkueel

Liverpool FC:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Liverpoolilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Salzburg