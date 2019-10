Urheilu

Kristiina Mäkelä pääsi kolmiloikan MM-finaaliin, Huntington keskeytti seitsenottelun vatsataudin takia

Doha

Suomalaisten

Kolmiloikassa

Lauantain

