Suomella on tänään mahdollisuus saada aitajuoksijanainen MM-kisojen finaaliin – mutta ennätysvauhtinen Annimari Korte ei edes tavoittele sitä

Urheilu

Tänään juostaan kovaa

Doha

Totta

”Finaalipaikkaa tavoittelee 12–14 juoksijaa.”

Liikoja

”En tiedä, miten valmistaudutaan MM-kisoihin, kun en ole [kisoissa] ollut.”

Korte

”Valmentajat ovat sanoneet, että näyttää hyvältä ja tekniikka on kunnossa.”

Entä

”Valenciassa on yli 40 astetta ja kosteampaa kuin täällä.”

Neziri