Urheilu

Osa urheilijoista nielaisee MM-Dohassa ennen kisaa pienen punavalkoisen kapselin, jonka sisällä on mikrosiru

Ensi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kyse

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saatuja

Lähde: AP