Urheilu

Räjähtävän nopeus pyörähdystyyli vei kuulakaaret eri pituuksille kuin koskaan ennen arvokisoissa

Doha

Yleisurheilun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ståhlberg

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dohan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vastaavasti