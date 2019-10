Urheilu

Filip Valenčič teki maalin Klubin verkkoon – HJK:n mitalisarja katkesi tylysti

Inter

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”En

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valenčičin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Edessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Turkulaisten

”Huonot