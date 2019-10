Urheilu

VPS:n putoaminen Veikkausliigasta on raju pettymys Vaasassa, taloudellinen katastrofi kuitenkin vältettiin

Vaasan

VPS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

VPS:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy