Rugbyn MM-kisoissa Etelä-Afrikka–Kanada tiistaina kello 13.15. Viaplay näyttää ottelun.

päättyneet yleisurheilun MM-kisat olivat monille suomalaisille penkkiurheilijoille kesän kohokohta. Vaikka suomalaismenestystä ei tullutkaan, Dohan MM-kisat kilpailevat suosiosta hiihdon ja jääkiekon MM-kisojen kanssa.Entäpä maailmalla? Talvilajit ovat luonnollisesti useissa maissa marginaalissa, mutta etenkin Euroopassa ja osittain Afrikassa yleisurheilu on kovassa suosiossa.Mikä sitten tänä(kin) vuonna kiinnostaa maissa, joissa ei juuri hiihdetä tai kirmata luistimet jalassa mustan kiekon perässä?Vastaus: rugbyn MM-kisat.Kyseessä ei ole mikään pieni tai lyhyt tapahtuma, sillä tänä vuonna Japanissa pelattavat MM-kisat alkoivat 20. syyskuuta ja loppuottelu pelataan vasta 2. marraskuuta. Mukana on 20 joukkuetta, joista noin puolet on Kansainyhteisön (Britannian ja sen entisten alusmaiden muodostama yhteisö) maita, mutta mukana ovat myös muun muassa Venäjä ja Yhdysvallat. Hallitseva mestari on Uusi Seelanti.Paikan päällä Japanissa otteluita on tähän mennessä käynyt katsomassa lähes miljoona ihmistä. Yleisökeskiarvo on noin 35 000 eli Dohan MM-kisojen yleisökadosta ei ole tietoakaan.MM-kisat pelataan neljän vuoden välein, kuten jalkapallon MM-kisat tai kesäolympialaiset – eli turnaukset, jotka ainoina ovat suosituimpia kuin rugbyn MM-kisat. No, kriketin MM-kisat yrittää mahtua mukaan tähän joukkoon.siis kuuluu, pitäisikö rugbyn MM-kisat saada Suomessakin laajempaa huomiota, kun se on maailmalla kovin suosittua?Jos asiaa kysyy suomalaisilta rugbyfaneilta, vastaus on selkeä: kyllä pitäisi. Jos asiaa kysyy muilta urheilufaneilta, vastaus voi olla ”ei”, ”ehkä vähän”, ”ihan sama” tai ”voisihan sitä”.Siitä ei pääse mihinkään, että laji on Suomessa todella pieni. Kuinka moni esimerkiksi tietää, että 28. syyskuuta pelattiin Hämeenlinnassa SM-sarjan finaalit? Myönnän, en olisi tiennyt minäkään ellen olisi saanut SM-kultaa voittaneelta helsinkiläiseltä Warriors Rugby Clubilta sähköpostia. Warriors voitti finaalissa Jyväskylä Rugby Clubin 32–14. Onnittelut!itse kysymykseen.Vastaus ei ole täysin yksiselitteinen. Se, että jokin laji on maailmalla suosittua, ei suoraan tarkoita sitä, että suomalaiset eivät tajua mistään mitään, kun laji ei kiinnosta tai se saa hyvin vähän mediahuomiota – poikkeuksena Viasat ja Viaplay, jotka näyttävät MM-kisojen ottelut.Suomessa esimerkiksi pesäpallo ajaa kevyesti edelle eikä Suomi ole poikkeus ”omien lajien” suhteen. Esimerkiksi Irlannissa on valtavan suosittua hurling ja kelttiläinen jalkapallo (gaelic football) ja Australiassa australialainen jalkapallo.Mikään edellä mainituista ei poista sitä, että rugby on hieno laji, jossa todella otetaan kontaktia. Jo sääntöjen perusidea, eli heittosyötön saa tehdä vain taaksepäin, takaa sen, että rytinää riittää.Silti lajista on lähes mahdoton saada huippusuosittua tai edes hiukan suosittua Suomessa – selkeästi suositummalla amerikkalaisella jalkapallollakin on vaikeaa lyödä Suomessa läpi.Jos maajoukkue alkaisi menestymään, siinä olisi pieni sauma. Tällä hetkellä rugbyn maailman rankingissa on mukana 105 maata. Suomen sijoitus on 90:s, joka on parempi kuin vielä joitakin vuosia sitten.