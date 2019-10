Liigan jumbojoukkue Sport palkkasi Niko Hovisen uudeksi maalivahdikseen, Mika Järvinen lähti samalla ovenavauksella

Urheilu

Liigan jumbojoukkue Sport palkkasi Niko Hovisen uudeksi maalivahdikseen, Mika Järvinen lähti samalla ovenavauk

Jääkiekkoliigan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sport