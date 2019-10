Urheilu

Joel Pohjanpalo ehti jo miettiä varasuunnitelmaa peliuran päättymisen varalle: ”Onneksi sain jatkaa pelaamista

Puolitoista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uran

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oli

Pohjanpalon

Suomi kohtaa EM-karsinnoissa seuraavaksi Bosnia ja Hertsegovinan vierasottelussa lauantaina. Viasat ja Viafree.fi näyttävät ottelun.