Krista Pärmäkoskelta pääsee ”perjantai-itkut”, kun kesän harjoituskaveri ja uusi ystävä Antti Tuisku laulaa telkkarissa

Urheilu

Krista Pärmäkoskelta pääsee ”perjantai-itkut”, kun kesän harjoituskaveri ja uusi ystävä Antti Tuisku laulaa te

Lahti

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Määrällisesti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yhteys

Leirin

Hieman

Viime